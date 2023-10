Due titani si sfidano per la Bonifica ’Terzo incomodo’ ambientalisti

"La sostenibilità ambientale ed economica è tra i capisaldi della lista 1. Migliorare i servizi e maggiore attenzione ai costi per le tasche dei contribuenti. Come? Abbattendo eventuali sprechi e inefficienze", afferma l’imprenditrice agricola Valeria Villani. Le ribatte Macello Bonvicini, dirigente di una coop agricola: "L’obiettivo della Lista 2 è costruire una diga che risolva il problema della Val D’Enza: un invaso da oltre 100 milioni di mc d’acqua per soddisfare le esigenze idropotabili dell’intera comunità". Ultimi appelli alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Bonifica dell’Emilia Centrale per il 2023-’28. Da domani fino all’8 ottobre 275.627 persone sono chiamate al voto, in quello che è ormai uno scontro tra titani per il controllo del Consorzio. Piogge torrenziali, alluvioni e siccità, carenza di acqua pulita e sicurezza idrogeologica del territorio, sono questioni che non toccano da vicino solo il settore agricolo. Tra i votanti anche tantissimi sacerdoti, ma non tutti: solo quelli che amministrano direttamente parrocchie, strutture o oratori; molti beni sono però passati sotto la gestione amministrativa della Curia… che per ora non ha un "grande elettore", nemmeno il Vescovo. Schierati gli ecologisti anti-diga, presenti solo nella sezione 2 con la lista 3 "Territorio e Ambiente", promossa da Verdi e M5s. Schierate le centrali cooperative e le associazioni imprenditoriali che dopo mesi di trattative non sono riuscite ad assemblare una lista unitaria. Sono così due le liste ’molto pesanti’ che si presentano su tutto il territorio: lista 1 "La Bonifica del Fare", portavoce Lorenzo Catellani (Cia, Coldiretti, Lapam Confartigianato e Legacoop) e lista 2 "Diga e acqua per il territorio" (Confagricoltura, Unindustria, Confcoop e associazioni pro-diga), portavoce Bonvicini. Quest’ultimo - presidente regionale di Confagricoltura - fa un "all in" sulla realizzazione della maxi diga, sulla risoluzione del periodico insabbiamento dell’idrovora di Boretto e l’anticipo del periodo irriguo richiesto dai produttori ortofrutticoli. La lista 1 fa invece un ultimo appello che più che toccare i cuori dei "dighisti", parla ai portafogli di tutti: "In un periodo così difficile per le tasche dei cittadini, è doveroso che il Consorzio faccia la sua parte. Si deve lavorare su eventuali sperperi e improduttività dell’ente. Ma non a discapito dei servizi offerti". La lista ha in progetto di "dare vita a un ampio confronto tra Enti, associazioni e cittadini", e punta anche "collaborare con cittadini e associazioni per la valorizzazione naturalistica delle opere di Bonifica". Si vota dalle ore 9 alle 17. Sul sito web del Consorzio la lista degli elettori e i dettagli sui vari seggi, 6 seggi e 2 itineranti.