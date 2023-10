Due ubriachi spaccano una volante

Nel tardo pomeriggio di domenica domenica appena passata, gli operatori della Squadra Volanti di Reggio sono intervenuti alla stazione Alta Velocità Mediopadana: lì infatti era stata segnalata la presenza di due persone moleste ed evidentemente ubriache.

Quando sono arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato i due soggetti nei bagni della stazione, due uomini, un 38enne e un 19enne, entrambi stranieri, che risultavano "completamente fuori controllo e molto aggressivi", riferisce la Polizia di Stato.

Entrambi si sono rifiutati di fornire le loro generalità agli agenti e hanno opposto resistenza quando questi ultimi li hanno invitati a salire sulla Volante per essere poi accompagnati in questura, dove sarebbe stata ultimata la loro identificazione.

Nel tragitto dalla Medipadana alla questura, poi, il 38enne ha iniziato a dare

in escandescenze e a scalciare e dare testate al vetro posteriore dell’auto di servizio, mandandolo in frantumi.

Una volta arrivati a destinazione, dove a quel punto entrambi i soggetti sono stati identificati, il 38enne è stato denunciato in stato di libertà per i reati di danneggiamento aggravato, rifiuto di fornire le generalità e resistenza a pubblico ufficiale. Contestualmente, il 19enne è stato altresì denunciato in stato di libertà per rifiuto di fornire le proprie generalità e resistenza a pubblico ufficiale. Ad entrambi, infine, è stata contestata la violazione amministrativa

dell’ubriachezza molesta.