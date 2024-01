"Due uomini si aggirano in bici in modo sospetto". Fermati dalla polizia: erano irregolari in Italia

La segnalazione giunta alla polizia locale della Bassa Reggiana da un coordinatore del Gruppo di controllo di vicinato della zona di San Giovanni di Novellara ha permesso agli agenti di individuare due stranieri risultati irregolari in Italia, che sono stati denunciati per la violazione del Testo unico sull’immigrazione. Tutto è partito da un atteggiamento sospetto dei due uomini, che l’altro pomeriggio si aggiravano nella frazione novellarese in bicicletta, guardandosi spesso attorno, senza un apparente motivo, come se fosse in corso un esame dell’area. La centrale operativa della polizia locale ha inviato sul posto due pattuglie, con le ricerche che in breve tempo, grazie anche alla dettagliata descrizione dei soggetti in questione, hanno avuto l’esito sperato. Gli stranieri sono stati fermati in via Provinciale sud, alla periferia di Novellara. Dal controllo i due uomini sono risultati privi di documenti e per questo accompagnati agli uffici di polizia locale per essere sottoposti al previsto foto-segnalamento. È emerso che entrambi erano privi del permesso di soggiorno e, dunque, irregolari in Italia. Sono stati denunciati a piede libero. "Questo episodio – commenta il comandante della polizia locale, Francesco Crudo – rappresenta un esempio evidente dell’apporto dei gruppi di controllo di vicinato per la sicurezza del territorio e di come una corretta comunicazione del cittadino possa aiutare il lavoro della polizia locale e, più in generale, delle forze dell’ordine del territorio".

Il controllo di vicinato può essere basilare per la prevenzione dei furti in abitazioni e in aziende, oltre che dei reati in genere. a. le.