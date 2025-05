Due ventenni sorpresi mentre rubano in un’azienda: arrestati

Da qualche tempo il fenomeno dei furti si è spostato anche verso la zona industriale di Rio Saliceto, con diverse aziende alle prese con intrusioni e ammanchi di materiale. Dopo vari episodi, finiti al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine, l’altra notte i carabinieri hanno ottenuto un risultato ritenuto importante per le indagini. La segnalazione di tre persone che scavalcavano la recinzione di un’azienda, poco prima della mezzanotte nella zona industriale di Rio Saliceto, ha fatto intervenire i militari della caserma di Campagnola, i quali hanno sorpreso due ventenni, abitanti a Correggio.

Sulla loro auto nessuna refurtiva, ma un tronchese. Con le immagini di videosorveglianza della ditta si è scoperto che i ladri erano entrati dopo aver rotto il vetro di una finestra, per poi portare via materiale per piscine per un valore di mille euro. Nell’abitazione di uno dei ventenni è stato rinvenuto il bottino, subito restituito al titolare dell’azienda. I due giovani sono stati dichiarati in arresto per furto aggravato, mentre si cerca il terzo complice riuscito ad allontanarsi. I ladri, dopo il primo furto, sarebbero tornati sul posto per portare via altro materiale. Ma sono stati notati dai cittadini e fermati dai carabinieri. Sono in corso indagini per cercare di capire se gli stessi giovani abitanti a Correggio possano essere autori di altri furti a segno nella zona.