Due vetture in fiamme. E c’è l’ombra del dolo su una Punto abbandonata

I vigili del fuoco di Reggio sono intervenuti nella notte di ieri per domare due incendi di autovetture. Poco prima delle quattro, per spegnere il rogo divampato in un’auto Fiat Punto che era in sosta, pare da tempo, in via Viazza, alla periferia di Cadelbosco Sopra (foto), sono stati mobilitati gli uomini del 115 del comando di via della Canalina. A dare l’allarme è stato un residente in zona, alla vista dei bagliori delle fiamme. Secondo quanto si è potuto apprendere, la vettura sarebbe stata abbandonata. Sul posto è arrivata una squadra del 115 per affrontare le fiamme e mettere l’area in sicurezza. Sono intervenuti anche i carabinieri di Cadelbosco Sopra per gli accertamenti sull’incendio, avvenuto ai danni dell’auto in sosta accanto a un terreno agricolo. Sono in corso le indagini per risalire all’intestatario della vettura, che potrebbe essere stata incendiata da qualcuno che voleva disfarsi di quell’auto. Targa e numero di telaio sono stati carbonizzati e cancellati dal fuoco, rendendo più difficili le attività degli investigatori.

Altro intervento, sempre per incendio di auto, si è verificato nella notte ad Albinea, in via Morelli, con l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Le fiamme hanno interessato anche una pianta e la vegetazione circostante. Non risultano conseguenze alle persone o a strutture.

Antonio Lecci