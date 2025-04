Due video sul paesaggio carsico dei gessi

Due video in cui emerge tutta la meraviglia delle colline di Albinea. Li hanno realizzati la videomaker Silvia Degani (immagini) e il paesaggista e speleologo Mauro Chiesi (testi) per il progetto dal titolo ‘Paesaggio carsico dei Gessi Messiniani patrimonio Unesco’ realizzato da Comune e Pro Loco Albinea insieme alla Fondazione Pietro Manodori. Verranno proiettati nella sala civica di via Morandi venerdì 11 aprile alle 20.45 con ingresso gratuito. I filmati puntano a far emergere le particolarità dei gessi di Borzano che, a differenza di quelli della bassa collina bolognese, sono meno visibili nel contesto del paesaggio.