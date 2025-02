Due vittorie per ipotecare i playoff

L’Unahotels, come è noto, ritornerà in campo, dopo la pausa data dalla Final-Eight e dalle gare della Nazionale, a inizio marzo. Si auspica rigenerata, mentalmente e fisicamente, ma al contempo pronta alla pugna.

In quest’ottica si può già pensare alla road-map che dovrebbe condurre i biancorossi ai playoff, in Italia, e ai Quarti di Fiba Champions League. Restando nello Stivale, da qui al termine della stagione regolare la truppa di Priftis dovrà affrontare 11 partite, 6 tra le mura amiche, le altre in trasferta. Attualmente veleggia al sesto posto in classifica, a quota 24 punti.

Ebbene: da quando la serie A è tornata stabilmente a 16 squadre, quindi dal torneo 2008/2009, per un totale di quattordici campionati, in ben sei occasioni per approdare alla post-season sono bastati 28 punti. Ne sono occorsi 30 in cinque casi, mentre ne sono serviti 32 alla Reyer Venezia, nel 2012/2013, e ad Avellino, nel 2018/2019, per entrare nel gruppo delle elette. Obiettivo colto nel 2020/2021 da Trento con appena 26.

A guardare la statistica quindi a capitan Vitali e compagni potrebbero bastare anche solo due successi, da qui alla 30esima giornata, per ottenere il pass per i playoff, e con tre sarebbero ragionevolmente al sicuro. Tuttavia, senza voler attirare sui biancorossi i fulmini del destino, è lecito pensare che un team che sinora ha vinto 12 partite su 19, di cui ben 7 fuori casa, abbia tutti i mezzi per agguantare la post-season anche in una posizione più alta rispetto all’ultima disponibile.

Osservando il calendario e il lotto delle avversarie si possono considerare match abbordabili già il prossimo in via Guasco, contro Sassari, e quelli, alla 27esima e alla 30esima giornata con Napoli e Pistoia. Vero che entrambe queste ultime formazioni potrebbero essere ancora invischiate nella lotta per non retrocedere ma i toscani hanno tuttora un organico debole e una situazione societaria complessa.

Detto tutto questo il vero match chiave sarà quello casalingo in programma il 23 marzo contro l’Umana Venezia. Vincere quella sfida significherebbe per i biancorossi andare 2-0 negli scontri diretti con gli orogranata (situazione già maturata con Tortona, attualmente a -4 rispetto all’Unahotels, e Treviso, decima a 16 punti) e conseguentemente mettere una grossa ipoteca sui playoff.

Decisamente ostico l’impegno casalingo con l’Armani Milano, così come i viaggi a Brescia e Trento. Aperta a ogni pronostico la gara interna con Trapani del 9 marzo. Quote poi più favorevoli invece per le trasferte in quel di Varese e Scafati.

Mettendo in cascina le vittorie con Sassari e la citata Venezia, Faye e soci arriverebbero a fine marzo a quota 28 punti; quella sufficiente a raggiungere la post-season, come si è scritto sopra, 6 volte su 14 dal 2009.

In campo europeo la gara da non fallire è quella di mercoledì 5 marzo, ore 20, in via Guasco, contro Manresa. Gli spagnoli sono forti ma non come la connazionale corazzata del Tenerife. E dunque è con Manresa che Reggio fa la corsa per approdare ai Quarti di Finale. Batterla, in attesa della sfida di ritorno, darebbe un buon abbrivio ai reggiani verso l’obiettivo.