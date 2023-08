"Due voci intorno al fuoco" Bertoli canta tra sogni e ricordi

La festa del Pd a Villalunga di Casalgrande, al parco Secchia, stasera propone l’atteso concerto di Alberto Bertoli, il noto cantautore di Sassuolo, figlio del noto e compianto Pierangelo, autore di molte canzoni di successo. Il concerto è in programma sul palco dell’area Riserva Rossa, con inizio alle 22. Alberto Bertoli si è dedicato allo studio della musica, e della chitarra, fin da giovanissimo, sempre affiancato dal padre. A 16 anni si avvicina alla chitarra blues e a quella elettrica, iniziando pure a esibirsi di fronte al pubblico con il gruppo Slam The Door. A 18 anni comincia a seguire il padre in alcuni show televisivi e concerti, come cantante e corista di alcuni pezzi, ma continua anche la "gavetta" girando i pub ed esibendosi nelle discoteche modenesi ed emiliane in genere, con un duo acustico. Sempre con l’aiuto del padre Pierangelo, inizia pure a comporre canzoni proprie. Con il suo gruppo – Iceland – partecipa a vari concorsi in cui si classifica sempre ai primi posti, anche come vincitore assoluto. Stasera in programma anche i brani dell’album "Due voci intorno al fuoco", che propone un "duetto virtuale"con suo padre, in un percorso che spazia dai brani più conosciuti a quelli che hanno dato inizio alla storia cantautorale legata al cognome di famiglia. Alla festa, al parco Secchia, oltre al concerto di Bertoli, stasera all’Arena del Liscio si balla con l’orchestra Luca Bergamini, mentre nella piazza della festa si esibiscono The Hot Rosd and Swing’s Angels, per una serata dedicata al boogie-woogie. Come ogni sera aperti stand gastronomici con Sapori del mare, Sapori dell’Emilia con enoteca, La Preda, La Locanda e la pizzeria.

a.le.