Duecento computer da rigenerare donati a no-profit

Ben 200 computer dismessi dal Comune saranno rigenerati e riassegnati attraverso un canale online (www.comune.re.itcittacollaborativa) aperto a tutti i soggetti interessati: 120 a istituti scolastici e altri enti collegati, mentre i restanti 80 andranno ad attività ‘no profit’ del terzo settore. La novità annunciata dall’amministrazione segue il progetto pilota dell’anno scorso, dove 8 pc rigenerati erano stati rivenduti a tre associazioni culturali (Catomes Tot, Gattaglio e Venezia). Quest’anno i numeri sono molto più elevati, visto che il Comune, "per mantenere efficienti i servizi e rispondere alle esigenze dei continui aggiornamenti tecnologici" ha rinnovato le proprie attrezzature digitali.

Essendo però perfettamente utilizzabili ancora, invece di buttarle, sono state rigenerate, in modo da poter essere ancora fruibili: "E’ una iniziativa di economia circolare che ci soddisfa pienamente" ha ribadito Lanfranco De Franco, assessore alla partecipazione. Le richieste saranno valutate secondo un criterio cronologico di presentazione delle domande, con il link che da ieri risulta attivo. Per scuole ed enti comunali, saranno riservati un massimo di 25 pc ciascuno, fino ad arrivare a 120. Gli enti no-profit invece ne potranno avere due a testa per i restanti 80. Per rigenerare i computer infine, il Comune ha varato un bando per trovare persone in grado di farlo, a titolo gratuito.