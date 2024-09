Duecento firme in due giorni per i parcheggi gratuiti all’ospedale Santa Maria

L’appuntamento è per sabato dalle 16 alle 19.30 al Bar Esagono in via Emilia San Pietro. Coalizione Civica propone un momento dove poter firmare otto istanze dei cittadini tra cui quella dei parcheggi gratuiti davanti all’Ospedale Santa Maria Nuova. Aguzzoli e De Lucia, consiglieri eletti della formazione che si è presentata alle recenti elezioni, dichiarano: "Durante l’estate Coalizione Civica non si è fermata a differenza di altri. Diversi gruppi di cittadini, sindacati e associazioni ci hanno sollevato problemi e fatto proposte per la città, abbiamo così deciso di sostenere le mozioni popolari. Le mozioni possono essere presentate dai cittadini (residenti maggiorenni) raccogliendo almeno 300 firme autenticate. Come consiglieri comunali abbiamo questo potere e lo esercitiamo autenticando le raccolte firme ma non ci fermiamo qui, abbiamo deciso di realizzare questo evento per sostenerle attivamente. Un’occasione dove in un solo momento sarà possibile sottoscrivere 8 proposte".

Quali sono: la sicurezza in via Roma, il Bosco urbano dell’Ospizio, realizzare un’area cani al parco Cervi e al Parco di Masone, sulla Antenna di San Bartolomeo, sulla ciclabile di Roncadella-Bagno, sul problema degli odori al quartiere Carrozzone e per la reintroduzione del discobus.

Tra le tante Coalizione Civica pone l’attenzione sulla nuova mozione per i parcheggi gratuiti di fronte l’Ospedale Santa Maria Nuova che ha già raccolto 225 firme in due giorni. La mozione popolare lanciata dal sindacato Fials e dalla attivista Karin Silvi chiede alla nuova amministrazione una sosta gratuita di 2 ore nei parcheggi di fronte all’Ospedale, una sosta gratuita totale con abbonamento semestrale per utenti (e un delegato dal paziente per l’assistenza) che necessitano di cure costanti al Santa Maria Nuova e sosta gratuita per i dipendenti.