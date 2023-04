Duello Palù-Azzolini Il M5s col sindaco uscente

di Francesca Chilloni

Con la presentazione delle liste del candidati consiglieri e dei simboli, si è definito il quadro politico sampolese in vista delle elezioni amministrative del 14-15 maggio. I candidati sindaci sono due: il primo cittadino uscente Franco Palù con la lista di centrosinistra San Polo Bene comune appoggiata anche dal M5s (nonostante alcuni malumori interni per l’alleanza con il Pd).

Lo sfidante è l’imprenditore Pietro Azzolini, classe 1948, sostenuto da ", che vede il centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia) alleato con la ’vecchia’ lista civica Cambiamo San Polo, oggi all’opposizione in consiglio comunale. Non partecipano alla tornata elettorale soggetti di sinistra come Rifondazione comunista e Verdi-Europa Verde, in contrasto con Palù su temi come la Diga di Vetto.

Palù arriva a proporsi per un secondo mandato forte di circa 8 milioni di euro (molti da Pnrr) di opere pubbliche già progettate, come la nuova scuola primaria, la mensa scolastica e la nuova palestra della ’Pezzani’. Intende procedere con l’ammodernamento degli impianti sportivi esistenti, creare un centro giovani e realizzare uno spazio polivalente che sia cinema-teatro ed auditorium. Vi è poi la costituzione di una Comunità energetica con Bibbiano e Canossa per installare nella cava ex Chiaviconi un parco fotovoltaico da 1,15 GWh. Sul piano ambientale, tra l’altro, si aderisce al progetto della Ciclovia sull’Enza da Boretto a Cerezzola, e la ciclabile tra San Polo-Quattro Castella.

I candidati consiglieri della lista di San Polo Bene comune sono Vera Casamatti; Mohamed Al Fatimi; Giovanna Ghidoni; Daniele Boschi; Carlotta Grasselli; Adelmo Castagnetti; Jessica Leto; Emanuele Di Fazio; Tatiana Rota; Giuseppe Ragni; Andrea Salati e Nabile Zarid.

Molto decisa la posizione politica dello sfidante Pietro Azzolini, originario di Vetto ma residente con la famiglia da oltre vent’anni a San Polo e titolare della ’Verdi spa’ di Castenovo Sotto. "Noi non siamo comunisti - sottolinea - e riteniamo che il Comune non debba accentrare su di sé tutte le decisioni, il potere e le funzioni. Intendiamo sviluppare il più possibile la collaborazione con la parrocchia, i soggetti del Terzo settore come la coop Il Pilastro, le tante associazioni che arricchiscono il nostro territorio, le imprese. Intendiamo coinvolgere tutti i cittadini e promuoverne la partecipazione attiva nelle scelte".

Azzolini ritiene che mai come oggi il Municipio sia contendibile: "Sto girando e parlando con tante persone, raccogliendo moltissime adesioni al nostro progetto". Tra i pilastri del programma dare maggiori opportunità a giovani e anziani, per i quali deve essere potenziata la rete di assistenza; la messa in sicurezza delle strade e il completamento della tangenziale; un’intensa opera di riqualificazione estetica e urbanistica del centro del paese; la valorizzazione delle aree lungo l’Enza per fini turistici (anche in un’ottica di distretto matildico), di svago e fruizione del tempo libero; accordi con i privati per fare rivivere importanti contenitori oggi vuoti come l’ex discoteca e ristorante Tartaruga, oppure l’edificio fatiscente accanto alla Chiesa del Castello; valorizzare la produzione agricola di qualità, il bio e il biodinamico.

I candidati consiglieri di "Alleanza per San Polo" sono Patrizia Aversa; Francesco Benelli; Dino Cagnoli; Manuela Caiti; Livio Carbognani; Danjela Elezi; Michele Federico; Paola Fontanili; Vania Guidetti; Gentjan Kurti; Roberto Rizzardi e Paolo Rocchi.