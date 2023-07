Duello su Bellini, la pm: "Può fuggire in Ucraina"

Paolo Bellini, per la Procura generale, potrebbe fuggire in Ucraina, Paese d’origine della sua seconda moglie, servendosi dell’aiuto del figlio di quest’ultima. Inoltre, se "una volta lì raggiungesse le regioni in guerra, si troverebbe in una zona ’franca’", poiché non vi si attua la Convenzione europea di estradizione. Insistendo dunque sul pericolo di fuga, la Procura generale di Bologna, con la facente funzione Lucia Musti e il sostituto pg Nicola Proto, ieri ha chiesto al tribunale del Riesame di mantenere la custodia cautelare in carcere per l’ex Primula nera reggiana di Avanguardia Nazionale.

Tutto al contrario dei suoi avvocati Manfredo Fiormonti e Antonio Capitella, che contestano pure la competenza di Bologna sui fatti, dato che l’indagine da cui sono emerse le intercettazioni che hanno portato all’arresto dell’imputato il 29 giugno, in cui lui pronuncia frasi minacciose contro la ex moglie Maurizia Bonini e il figlio del giudice che lo condannò all’ergastolo in primo grado, è della Dda di Caltanissetta.

"In 24 anni non è mai scappato, è venuto a Bologna 66 volte senza fuggire – attacca Capitella –. L’Ucraina? Baggianata. Andrebbe lì a morire ucciso, a combattere? A Bologna c’è una fantasia enorme".

Bellini è stato arrestato su ordinanza della Corte d’assise d’appello, che ha concordato con la Procura sul rischio di reiterazione del reato, non sulla fuga.

E spunta un’intercettazione del 26 giugno, in cui Bellini, riferendosi alla ex Maurizia Bonini, testimone chiave nel processo sulla strage, dice: "D’accordo per 40 anni adesso non mi copre più, perché io non la copro più". Per la Procura generale "una confessione indiretta", rilevante pure sotto l’aspetto del pericolo di fuga. A giorni la decisione dei giudici.