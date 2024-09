Duemila euro alla Croce Rossa in ricordo di Erika Reverberi

Donati duemila euro alla Croce Rossa di Quattro Castella in ricordo di Erika Reverberi, la studentessa di 17 anni di Montecavolo deceduta in un tragico incidente stradale avvenuto nel dicembre del 2016 a Rivalta: mentre stava andando a scuola in sella al suo scooter quella mattina è stata travolta e uccisa da un tir, nel centro della frazione. Domenica mattina, in occasione della fiera di Puianello, il gruppo ‘Gli amici di Erika’ (in collaborazione con la Pro Loco Matildica di Montecavolo) ha consegnato un assegno di duemila euro alla Croce Rossa di Quattro Castella, alla presenza del presidente Marco Bertolotti. Il comitato della Croce Rossa operava con uno stand accanto a quello dell’Avis di Quattro Castella e insieme hanno offerto utili servizi di controllo e di divulgazione durante tutta la giornata.

La somma donata era stata raccolta durante il tradizionale torneo di pallavolo organizzato dal 21 al 23 giugno, lo stesso della Montekolor, in cui la Croce Rossa aveva garantito il servizio d’assistenza.

Ogni anno ‘Gli amici di Erika’ ricordano Erika Reverberi con un torneo di pallavolo e devolvono poi il ricavato delle iniziative in beneficenza, individuando ogni volta associazioni legate al territorio e di aiuto alla popolazione. Quest’anno il contributo sarà utilizzato per il rinnovo di alcune importanti attrezzature in dotazione alle ambulanze. Tante sono le attività svolte dalla Cri di Quattro Castella. Intanto il 2 ottobre, alle 20.30, inizierà il nuovo corso di formazione per diventare volontari della Cri: le lezioni si svolgeranno a Montecavolo nella sede Avis in via Fratelli Cervi.

Matteo Barca