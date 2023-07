Duemila riesi senza medico di base

Criticità nel servizio di medicina di base in alcune zone reggiane, in particolare tra la Bassa e il distretto della Pianura Reggiana.

A Rio Saliceto circa duemila cittadini non hanno un medico di base fisso al quale rivolgersi in caso di necessità.

Il sindaco Lucio Malavasi da tempo chiede soluzioni adeguate: "Abbiamo due medici su seimila abitanti. Il Nat, Nucleo di assistenza territoriale, funziona, ma il ricambio continuo dei medici non è gradito a tutti. Manca il rapporto medico-paziente".

E chiede pure un cambiamento del sistema, permettendo all’Azienda Usl di dirottare i medici di base nei territori dove sono più necessari e non nei territori scelti dagli stessi professionisti, dove magari il problema non è accentuato.

Un problema generale che si estende al distretto della Pianura: "La situazione è ancora critica – aggiunge il sindaco di Rolo e presidente dell’Unione, Luca Nasi – soprattutto per la carenza di medici di base. Si fatica a trovare medici di base che sostituiscano quelli che vanno in pensione. Ci sono cittadini che hanno il medico di base con ambulatorio in paesi differenti da quello di residenza. E anche col servizio di pediatria ci sono famiglie che non hanno il servizio con un medico fisso".

"Ci auguriamo che possano servire i prossimi bandi per assegnare incarichi, previsti a inizio autunno anche per i nostri territori".

Il Nat è aperto anche a Novellara, mentre in altri Comuni limitrofi si è riusciti a risolvere la criticità senza ricorrere a questi nuclei di medicina di base.

Inoltre, qualche piccolo miglioramento sembra aver portato la riapertura del pronto soccorso all’ospedale San Sebastiano di Correggio: risultano numerosi i cittadini che, ritrovandosi senza medico fisso di base, in caso di malesseri o necessità sanitarie, anche se non sarebbe questa la procedura più corretta, si rivolgono al personale del pronto soccorso – aperto solo di giorno – per una visita di controllo o per ulteriori accertamenti clinici.

Per Rio Saliceto si punta a potenziare il servizio di infermiere di comunità e del centro prelievi.

Antonio Lecci