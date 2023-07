Duemila volti in piazza Rosolino inaugura i Giochi del Tricolore Presenti 15 ucraini

I volti di 2.000 ragazze e ragazzi, mille italiani e quasi altrettanti dall’estero, accompagnati dalle bandiere dei loro Paesi, hanno colorato lunedì sera il centro della città. Piazza Prampolini era colma di entusiasmo e di colori, per la settima edizione dei Giochi internazionali del Tricolore. Il mondo in città e, in questo caso, ancor più, in una piazza. A sfilare anche i giovanissimi atleti dell’Ucraina, che sono riusciti ad associarsi ai Giochi, provenienti dalla città di Zaporizzja: 15 atleti della pallamano.

Dopo aver sottolineato il ruolo fondamentale del volontariato, del mondo scolastico e sportivo, oltre a quello della Regione Emilia-Romagna, del Coni e delle istituzioni locali nella realizzazione della manifestazione, il sindaco ha ricordato Anzio Arati e William Reverberi, due grandi sportivi reggiani, pionieri e artefici dei Giochi, a cui questa edizione è stata dedicata.

La cerimonia, pensata da Marco Caronna, regista esperto nell’allestimento di celebrazioni sportive, è stata uno spettacolo per salutare e accogliere i partecipanti ai Giochi, gli atleti delle delegazioni dei 19 Paesi partecipanti, Italia compresa.

All’incontro hanno partecipato anche i rappresentanti ufficiali delle delegazioni, i sindaci dei Comuni reggiani che partecipano e ospitano a loro volta le iniziative sportive, il presidnete della Provincia Giorgio Zanni e l’assesora a Sport e Educazione del Comune di Reggio Emilia Raffaella Curioni.

Le delegazioni estere sono state introdotte una ad una dai presentatori della serata, la giornalista Margherita Grassi e il campione olimpico e mondiale di nuoto Massimiliano Rosolino.

A salire sul palco il gruppo degli Evolution Dance Theatre, con il ballerino e coreografo Anthony Heinl, che per molti anni ha fatto parte dei Momix, e la cantante Sherol Dos Santos, scelta da Manuel Agnelli nella sua squadra di X-Factor.