Duomo gremito per il concerto

Successo per l’evento che Avis Guastalla ha promosso in occasione della Giornata mondiale del donatore del sangue, con una esibizione musicale e corale di altissima qualità, nel duomo della Bassa, l’altra sera gremito in ogni suo spazio. E’ andato in scena il concerto "Sacri Concerti" di Duke Ellington con Cb Band e i cori Cake &Pipe e Cor de Vocali. Il responsabile Avis, Nadia Truzzi, in avvio di serata ha definito questa occasione come "momento per ringraziare gli oltre 1200 soci donatori e collaboratori guastallesi e ricordare il valore enorme della donazione di sangue e l’esigenza di nuovi e più numerosi donatori. Donare è un gesto consapevole. Occorre però insistere sull’informazione e sulla promozione affinché non venga a mancare il necessario ricambio generazionale e nuovi volontari, in particolare giovani".