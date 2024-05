Duplice terzo posto per la Castelnovese

Duplice terzo posto della Castelnovese nel "Memorial Soci", gara regionale a coppie di categoria A-B-C disputata alla bocciofila Futura di Cadelbosco Sopra. Sono stati eliminati in semifinale, infatti, sia Giulio Boifava-Valerio Lambruschi, sconfitti dai futuri campioni Miriam Malagoli-Pierluigi Zanfi (Soliere), che Angelo Castagnetti-Georges Pocceschi; stop ai quarti, invece, per i compagni di squadra Carlo Ferracani-Salvatore Sarcone e Vanni-Tirelli-Fabrizio Canovi, quest’ultimi tesserati per la Rubierese. Due medaglie di bronzo reggiane anche nel Trofeo "Città di Traversetolo", gara regionale individuale riservata alle categorie B-C-D. Chiudono pari merito sul terzo gradino del podio, infatti, Giuliano Ganassi e Fabrizio Muntoni della CS Tricolore, sconfitti rispettivamente in semifinale dal lombardo Lorenzo Resmini (Moroni Madonnina Milano), che poi si è aggiudicato il primo posto, e Luigi Cantoni (Audace Parma). Fuori ai quarti, invece, Enrico Costa (Sammartinese), battuto dal già citato Resmini.