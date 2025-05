Durerà fino a fine mese la mostra ‘Cuori’

Grazie al grande riscontro di pubblico e alla partecipazione di numerose scuole, la mostra ‘Cuori’ dell’artista Enzo Silvi, esposta a Rossodivano di Sant’Ilario d’Enza, è stata prorogata fino al 31 maggio 2025.

In mostra sarà possibile ammirare diverse opere pittoriche dell’artista con un nucleo dedicato alla sua produzione degli anni ‘70, grandi opere multimateriche, e una serie più recente che ha la capacità di catturare lo sguardo e l’emozione di tutti. L’artista: "Ho scarso interesse per gli aspetti estetico-formali della pittura e dei linguaggi contemporanei, mi interessano invece le tematiche e i contenuti– sottolinea –, l’arte per me deve comunicare messaggi importanti per l’umanità che sono messaggi d’amore e di pace".