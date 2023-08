Duroni bene di lusso: "Fino a 20 euro al chilo"

Ormai siamo alla frutta. Affermazione ogni giorno più reale per via dell’aumento dei prezzi nel settore alimentare.

Con l’arrivo dell’estate il problema è diventato evidente: alcuni tipi di prodotti, in particolar modo frutta e verdura, risultano introvabili e quei pochi che arrivano in negozio raggiungono dei costi insostenibili per i consumatori.

"È da un anno che i prezzi aumentano quotidianamente – racconta Giampiero Di Girolamo proprietario della piccola bottega Il Fruttologo in piazza San Prospero –. Colpa del costo elevato dei carburanti, rende più complicato il trasporto, anche se si tratta di prodotti italiani. Tutti costi che vengono aggiunti al valore del prodotto una volta arrivato in negozio".

Un ulteriore colpo è arrivato a seguito delle alluvioni in Romagna: "Dal lì arrivano soprattutto i frutti di stagione come pesche, duroni e albicocche – spiega –. Con i danni subiti dall’alluvione in tanti hanno fatto lievitare i prezzi".

Il valore più alto in commercio lo raggiungono i duroni, ormai considerabili beni di lusso: possono essere acquistati a partire dai dieci euro fino ad arrivare ai 20 euro al chilo. "Trovo che tutti quelli che hanno a che fare con l’alimentazione, compresi i supermercati e il settore della ristorazione, stanno risentendo di questa cosa. Si spende sempre di più anche per mangiare le cose più semplici" dice Di Girolamo.

Supermercati e rivenditori cercano di spiegare la situazione ai clienti. Alcuni protestano ma la maggior parte fa buon viso a cattivo gioco. Una situazione che ha i suoi pro e contro: "La gente ci pensa due volte prima di mettere mano al portafogli – aggiunge –. Alla fine comprano lo stesso nonostante il prezzo, ma se prima riuscivi a vendere anche un prodotto di seconda fascia ormai vendi solo quelli della fascia più alta". Il ragionamento di molti, infatti, è quello di preferire un prodotto di qualità più alta, che aveva già un costo maggiorato, rispetto ad uno ’inferiore’ che non rispecchia il prezzo attribuito. "Se offri qualità vendi, perché chi compra sa cosa sta acquistando".

Veronica Frasca