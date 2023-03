"E’ aberrante pagare in acconto"

"Come contribuente ho sempre ritenuto aberrante pagare imposte in acconto, per redditi che non si sono ancora realizzati e forse non si realizzeranno mai - attacca Maura Manghi, coordinatrice provinciale di Italia Viva -. Come amministratore ritengo altrettanto aberrante fare affidamento su entrate che potrebbero non realizzarsi. Oggi Iren ha chiesto di anticipare di tre mesi il pagamento della Tari dovuta per i rifiuti ritirati e trattati fino a giugno".

"Lo ritengo economicamente e moralmente sbagliato - prosegue la Manghi –. E credo che abbiano fatto bene i comuni che non hanno appoggiato l’iniziativa. Il comune di Reggio ha invece sbagliato a dare la propria benedizione a questa richiesta. Una richiesta che cade in un momento molto pesante per le famiglie reggiane: inflazione, interessi dei mutui crescenti, bollette che nonostante le aspettative non sono concretamente calate".

"Perché dare, senza ulteriori spiegazioni, questo aggravio? Iren è una grande azienda, ha entrate sicure nel campo del gas e dell’energia. Se ha problemi momentanei di liquidità può ricorrere al mercato come tutte le aziende - conclude la coordinatrice di Italia Viva - e non considerare i cittadini una nuova forma di bancomat".