E adesso anche la giacca sarà in fibra di carbonio

Nanoprom lancia l’idea della giacca al 100% in carbonio, l’ultima novità dell’impresa di Casalgrande. "Attraverso un rivestimento a bassissimo spessore – si legge nella nota dell’azienda – introduce diverse funzionalità uniche, come la capacità di riflettere i raggi infrarossi e apre il campo a una molteplicità di possibili effetti cangianti sulla tonalità". Gian Luca Falleti, Ceo dell’azienda, spiega: "Grazie ai nostri brevetti e tecnologie sul vetro liquido, possiamo sviluppare applicazioni del tutto inedite per la fibra di carbonio".

La giacca di design del futuro potrà essere realizzata anche in fibra di carbonio quindi, con una serie di vantaggi rispetto a quelle oggi in commercio: più leggera (meno di 500 grammi compreso il tradizionale rivestimento interno), anti-caldo nonostante il colore (un elegante nero in carbonio che si scalda al sole meno di una giacca bianca in tessuto), impermeabile ma traspirante e davvero eccezionale in termini di antimacchia. L’idea è stata sviluppata dall’imprenditore sassolese Gian Luca Falleti, fondatore e CEO di Nanoprom Chemicals S.r.l. società Benefit, assieme al suo team di ricercatori.