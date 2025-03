È allarme spaccate: un altro raid. Danni a dieci auto in viale dei Mille

Non si placa la strage di finestrini spaccati con conseguenti furti sulle auto in sosta. Un altro raid nella notte fra venerdì e sabato con una decina di vetture che sono state danneggiate tra viale dei Mille e viale Montegrappa. Altri episodi sono stati segnalati anche al parcheggio ex Caam. La maggior parte presentano il lunotto posteriore infranto, mentre in altre i finestrini laterali. Solo da un veicolo però è risultato essere stato compiuto un furto: portati via un paio di occhiali e alcuni accessori per smartphone.

Sul posto sono stati allertati i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Reggio dopo aver ricevuto le denunce dei proprietari delle vetture chi la sera stessa, chi al mattino quando hanno trovato la sgradita sorpresa. Ora ora i militari stanno indagando per identificare i responsabili: si procede per danneggiamento aggravato continuato e furto a carico per ora di ignoti. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Difficile capire se a colpire sia una persona sola o se diversi balordi o microcriminali che gravitano nella zona del centro storico o se addirittura possa celarsi dietro una sorta di racket.

Altri colpi analoghi erano avvenuti nella notte precedente tra via Spagna e via Premuda, zone più periferiche, inedite per la tipologia del fenomeno. Una piaga con la quale, a sprazzi, i cittadini devono fare i conti ormai da un anno a questa parte. Una settimana fa il nostro giornale aveva raccolto lo sfogo di una coppia giovane pronta a lasciare Reggio per l’ennesimo furto subìto in auto, in via Guido da Castello. E andando a ritroso cronologicamente, nel febbraio scorso si era verificata una raffica di colpi nella zona di viale Piave, sempre lungo la circonvallazione.

A gennaio scorso erano state denunciate altre spaccate in viale dei Mille. "Mi hanno rotto il finestrino per la quarta volta in un anno", aveva raccontato al Carlino un esasperato Luca Braglia, titolare del Caffè Borsalino di piazza Fontanesi. Nell’ottobre erano stati presi di mira il quartiere Mirabello e la zona attorno all’ex Polveriera. E poi tra l’autunno e l’estate scorsa, l’escalation era cominciata tra via Fontanelli e piazzale San Domenico, così come tra via Cesana e via Chiesi. La gente non ne può più.