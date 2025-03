E anche il Pd sferza l’istituto scolastico: "Confidiamo che la giunta intervenga"

Il Circolo Pd Reggio 6, gruppo territoriale da cui proviene l’ex sindaco Luca Vecchi, nonchè del segretario cittadino del PD, Gianluca Cantergiani, esprime preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare nella scuola primaria di Marmirolo, frazione compresa nell’ambito del circolo: una presa di posizione che non passa di certo in sordina.

"Siamo molto dispiaciuti - si legge nella nota emessa dal Circolo - del fatto che non si siano create le condizioni per formare la prossima classe prima della scuola primaria. I tagli alla scuola del Governo nazionale producono questi effetti ma non possiamo fermarci a guardare e come Partito Democratico dobbiamo sforzarci di creare tutte le condizioni perché le scuole rimangano aperte. Serve inoltre uno sforzo maggiore anche da parte delle istituzioni scolastiche provinciali e regionali per garantire un maggior consolidamento dei servizi del tempo lungo, che garantisca l’apertura delle scuole pubbliche anche in orario pomeridiano, soprattutto in quelle zone della città che ne sono sprovviste come le frazioni di campagna, nelle quali di conseguenza i contesti educativi risultano più fragili e con minori strumenti per gestire i tempi di conciliazione e cura da parte delle famiglie che li scelgono. Confidiamo in un intervento dell’amministrazione comunale di Reggio Emilia perché possa continuare a garantire la continuità scolastica anche nei contesti più fragili e complessi come le scuole primarie di tutte le frazioni, a partire da quella di Marmirolo".

Cesare Corbelli