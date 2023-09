È ancora critico il 25enne caduto dal ponteggio

Sono ancora molto gravi le condizioni di salute del giovane di 25 anni di Carpi caduto da un ponteggio mercoledì pomeriggio a Cadiroggio di Castellarano. Il ragazzo ieri pomeriggio era ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale di Baggiovara con prognosi riservata. A Cadiroggio, oltre ai carabinieri della stazione di Castellarano, è intervenuto il personale dell’Ausl del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro di Scandiano per compiere gli accertamenti e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio. Il 25enne, di origine straniera e residente a Carpi, è caduto da un’altezza di circa tre metri.

L’operaio era impegnato a montare un ponteggio in un cantiere edile. Avrebbe sbattuto la testa riportando un trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi. L’incidente si è verificato poco dopo le 16. Il 25enne, dipendente di una ditta di ponteggi, è stato prontamente soccorso dai volontari di un’ambulanza e dal personale dell’automedica. È stato anche attivato l’elisoccorso. Il ferito, dopo le prime terapie ricevute dai sanitari, è stato poi urgentemente trasferito con il velivolo al nosocomio di Baggiovara per le cure e i controlli del caso.

Sempre due giorni fa, un 52enne operaio della Rm Metalli di Pieve Modolena, è finito all’ospedale in elisoccorso dopo essere rimasto schiacciato da una bobina d’acciaio (per lui 30 giorni di prognosi). Mentre un 32enne, nel pomeriggio, era rimasto incastrato con la mano (alla quale ha subito un delicato intervento) in un nastro trasportatore i un’azienda agricola di Calerno di Sant’Ilario.

m. b.