"È arrivata sul campo a 12 anni. Non aveva mai visto un blocco"

Zaynab Dosso, a Glasgow, è stata la prima italiana della storia dell’atletica a entrare in una finale di un campionato del mondo di velocità, poi a vincere una medaglia. Ma tutto questo non nasce dal nulla, un campione non arriva a casa per posta, lo si costruisce negli anni e dunque chi meglio può parlare di Zaynab se non la sua prima allenatrice, Loredana Riccardi?

"Ma quanto ho pianto – dice Loredana già in pista ad Ancona alla guida dei cadetti emiliani –, è stata un’emozione incredibile. E ancor di più quando ha ringraziato me e Benati. Anche perché sono stata io a… mandarla via".

Si spieghi meglio.

"Con Za c’era e c’è un rapporto incredibile: quando mi sono accorta che ero ’più mamma’ che allenatrice, le ho detto di cercare nuovi stimoli, cambiare posto, esperienze, tecnico. È andata a Roma, sotto le cure di Giorgio Frinolli, il miglior allenatore di velocità in Italia. Con Giorgio ci sentiamo spesso e lui mi ha riconosciuto di aver formato una vera campionessa, senza bruciarla quando si poteva esagerare con i carichi o con i pesi. Ma non l’ho certamente abbandonata, a dicembre ha lavorato a Rubiera con me una ventina di giorni".

Quando ha capito di aver tra le mani un materiale di un certo tipo?

"Quando è arrivata al campo di Rubiera aveva 12 anni, non aveva mai visto un blocco di partenza e non sapeva come fare. Quando l’ho vista aggredire la pista e fare cose che neanche i ragazzi facevano, beh ho pensato che avrebbe fatto tanta strada".

c. l.