È arrivato l’inverno: sci, aprono gli impianti

Piste innevate e battute a Ventasso Laghi e Cerreto Laghi, sabato finalmente al via la nuova e tanto attesa stagione sciistica 2023-2024 che, per mancanza di neve, inizia con oltre un mese di ritardo e conseguente danno economico agli operatori delle stazioni dell’Appennino. Resta ancora ferma la stazione di Febbio per danni alla cabina elettrica causati dal maltempo.

Finalmente skipass alla mano e impianti accessibili a Ventasso Laghi, la stazione sciistica di Ramiseto, che ha tenuto un prezzo accessibile dello skipass, mentre gli skipass delle maggiori località sciistiche hanno subito rincari notevoli e a volte impossibili.

Ventasso Laghi, stazione a carattere familiare, in questa ridotta stagione si distingue offrendo a esperti e non, nuove esperienze sulla neve con accesso agli impianti a prezzi accessibili.

Gli skipass giornalieri restano fissati a 18 euro nei giorni feriali e 25 nei festivi, un prezzo che non ha subito variazioni rispetto all’anno scorso.

Cerreto Laghi, la stazione principale dell’Appennino reggiano, che grazie alla sua collocazione al vertice di tre regioni (Emilia Romagna, Toscana e Liguria) accoglie gli appassionati di sport invernali di tre versanti, è pronta ad accogliere tutti per recuperare anche il tempo perduto a causa di una stagione invernale del tutto anomala.

La società di gestione Turismo Appennino, dopo lunga e sofferta attesa, finalmente comunica che sabato prossimo, con l’attivazione degli impianti di risalita, prende il via la nuova stagione sciistica che, fra l’altro, avrebbe dovuto iniziare l’8 dicembre.

Dopo una discreta nevicata, fin dall’inizio di questa settimana si sono verificate anche le condizioni meteo ideali con l’abbassamento della temperatura che ha reso possibile l’attivazione della rete di innevamento artificiale per rafforzare il manto nevoso sulle piste piste in modo da renerle praticabili nella massima sicurezza.

L’intero comparto sciistico della valle La Nuda risulta abbondantemente innevato e tutte le piste aperte.

"Finalmente arrivate le temperature favorevoli, durante la notte abbiamo attivato l’impianto di neve artificiale ad integrazione della neve naturale. Il nostro personale sta lavorando – precisa il direttore Marco Giannarelli – sabato aperte piste e impianti. Il nostro personale monitora e verifica costantemente la condizione di neve, meteo, umidità, nebbia, temperatura e il fondo delle piste, battitura e l’apertura impianti".

È arrivato dunque l’atteso annuncio di apertura dalla direzione degli impianti sciistici. Nell’ultima nevicata di domenica a Cerreto Laghi erano caduti circa 25/30 centimetri di neve, ma non erano stati sufficienti a rendere le piste praticabili in sicurezza. Pertanto la direzione era stata costretta a rinviare l’apertura degli impianti a sabato prossimo, integrando con l’attivazione della neve programmata, soprattutto nelle ore notturne con l’abbassamento della temperatura, grazie appunto alle condizioni meteorologiche favorevoli, è stato possibile rendere la stazione del Cerreto tipicamente invernale. Quindi da sabato prossimo tutti sulle piste de La Nuda a prezzi contenuti: skipass agevola come l’anno scorso. Poichè anche il meteo annuncia beltempo, questo weekend si prevvede a Cerreto Laghi un superaffollamento di sciatori.

Settimo Baisi