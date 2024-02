È bagarre sulla piscina di via Melato: "Decide una commissione tecnica. La parte politica non c’entra nulla"

"Le valutazioni tecniche sono in capo ad una commissione tecnica, non alla parte politica dell’Amministrazione". Il Comune risponde così alle perplessità di merito di Azione sul project financing della piscina di via Melato affidato alla società spagnola ‘Supera’. Un progetto che fa discutere e che i calendiani ieri tramite l’esponente Claudio Bigi (avvocato di professione) – attraverso le colonne del Carlino – hanno criticato ritenendolo "pericoloso" avendo "riscontrato diverse anomalie e mancanza di documentazione", invitando il sindaco Luca Vecchi "a stracciare l’accordo".

Ma il Comune non ci sta e ribatte. "È in corso una procedura tecnica, in capo alla tecnostruttura del Comune e non alla parte politica dell’Amministrazione) nelle sue autonome prerogative di valutazione. La commissione è deputata alla valutazione della proposta avanzata, esaminandone gli aspetti tecnici, amministrativi, finanziari ed economici, compresa la sostenibilità nel medio periodo; la giunta si è espressa alcuni mesi fa in favore dell’interesse pubblico, che ha dichiarato deliberandolo, riguardo al progetto, che è di iniziativa privata. Tale valutazione è stata maturata fra l’altro a seguito di un confronto pubblico e con il mondo sportivo, da cui è emerso un interesse verso la riqualificazione e la valorizzazione della piscina di via Melato, nell’ambito della programmazione dell’impiantistica sportiva della città. La nuova piscina implementerebbe infatti il patrimonio sportivo di Reggio, con una struttura nuova, efficiente e accessibile". Infine promette: "Terminata l’istruttoria della commissione tecnica, è previsto un ulteriore momento di rendicontazione e presentazione delle conclusioni del percorso".

Chi difende l’operato del Comune è Italia Viva che attacca invece Azione nella miglior tradizione dei litigi dei rispettivi leader Calenda e Renzi. "L’intervento di Azione è fuori luogo, incomprensibile e dettato solo da finalità politiche che nulla hanno a che fare col progetto – tuona Alberto Manzotti – La procedura del Comune appare correttamente svolta. Il piano economico-finanziario è stato asseverato da una società di revisione autorizzata dal Ministero. Inoltre tutti i prospetti finanziari e patrimoniali evidenziano la sostenibilità della proposta".