È Borso a vincere il Circuito Off

È Guido Borso il vincitore circuito Off 2025, con il progetto "Daily Dose". A Chiara Vitellozzi, con "Sulla soglia", e a Erika Colaci, con "Mia madre ha sempre vent’anni", è andata una menzione d’onore. "Daily Dose" – esposto in via Emilia San Pietro 21, a Lo Studio - è il racconto visivo di un anno intero, un viaggio intimo e spontaneo attraverso la vita quotidiana di Guido Borso. Borso ha immortalato ogni giorno, per tutto il 2013, con frammenti di realtà, trasformando momenti ordinari dei suoi vent’anni. Il premio e le menzioni sono state assegnate – tra oltre 230 candidati - lo scorso sabato sera, durante la festa del Circuito Off, in Piazza del Popol Giost. Una serata animata dai live music di Dj Rocca, Aderal e O.Swan, a cura di Microclub.