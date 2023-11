"È buono anche domani", il progetto contro gli sprechi

Da inizio settimana risulta essere attivo il progetto dal titolo "E’ buono anche domani", che ha come obiettivo il contrasto allo spreco alimentare, a cui aderisce il Comune di Rio Saliceto. Nelle attività che aderiscono a questa iniziativa, i cittadini possono trovare beni alimentari in scadenza a un prezzo agevolato. Si tratta di un progetto pilota che vede il Comune e il commercio locale impegnati insieme nella lotta allo spreco alimentare, essenziale per gestire al meglio le risorse riducendo la produzione di rifiuti.

Al momento aderiscono all’iniziativa il Kecaffè di via Nicolini, il Bar Arcadia di via dei Martiri e il Supermercato Ecu. Nei bar tutti i giorni di apertura è possibile trovare in serata dolci, panini, piadine e pizza, che possono essere consumati anche il giorno successivo, a prezzi ridotti. All’Ecu è presente un apposito spazio il lunedì, mercoledì e venerdi. "Vorrei ringraziare le attività che hanno aderito a questa fase iniziale del progetto, condividendo con me – dichiara l’assessore comunale Eleonora Ripa (foto) – l’importanza di questo messaggio. Le risorse di cui disponiamo sono preziose e, soprattutto in questo momento storico, è nostro dovere ottimizzarle al meglio. Invito anche le altre realtà a ragionare sull’importanza di questo progetto". L’iniziativa è da tempo attuata in modo autonomo da varie attività commerciali, anche presenti sul territorio reggiano, con panini e altri generi alimentari venduti a prezzo ribassato la sera. Ma ora il progetto viene coordinato attraverso una "rete" di bar e negozi, con una partecipazione diretta da parte dell’ente pubblico locale.

a.le.