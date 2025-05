"È cambiata la legge. Stop al biometano"

Cambiano le disposizioni per i requisiti richiesti per concedere autorizzazioni a impianti di biometano. Nei giorni scorsi la Regione ha approvato una delibera che prevede che "gli impianti possano essere installati da imprese agricole all’interno o in adiacenza ai centri aziendali, evitando insediamenti isolati; in tal caso, gli impianti devono utilizzare almeno il 50% dei materiali prodotti nella propria azienda". In alternativa andrebbero collocati in aree extraurbane vicine alle aziende per contenere il consumo di suolo e la dispersione insediativa. Dunque, l’impianto proposto per Santa Vittoria di Gualtieri non risponderebbe a questi requisiti. Per questo il gruppo di maggioranza Comunità in Azione presenterà lunedì prossimo, in consiglio comunale, una mozione che chiede la sospensione dell’iter autorizzativo per l’impianto. "La mozione, già trasmessa alle minoranze e al comitato Aria Buona – confermano dal gruppo di maggioranza di Gualtieri – prevede inoltre di sensibilizzare e sollecitare i parlamentari reggiani affinché si attivino per promuovere la sospensione dell’iter autorizzativo, in attesa dell’approvazione definitiva della legge regionale sulle "aree idonee", attualmente in discussione. La tutela del nostro territorio e la sicurezza dei cittadini sono sempre stati la nostra priorità". Il progetto dell’impianto biometano previsto a Santa Vittoria è da tempo al centro di polemiche: tutte le forze politiche hanno espresso contrarietà al progetto per i potenziali problemi che deriverebbero in tema di sicurezza, ambiente e traffico.

Antonio Lecci