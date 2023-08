"È come una condanna penale"

L’avvocato Roberto Ollari, amministrativista, ha assistito in questi anni alcune persone raggiunte da interdittive antimafia emesse dalla Prefettura reggiana. La sua critica non vuole colpire l’istituzione, ma un sistema a suo parere imperfetto, che crea danni collaterali: "In base alla mia esperienza sul campo, avendo impugnato al Tar e al Consiglio di Stato alcuni provvedimenti, e letto molte sentenze sul tema, le interdittive antimafia si prestano a essere qualificate alla stregua di misure sì amministrative, ma sostanzialmente penali, per il coefficiente di afflittività che le contraddistingue". A detta del legale, questi provvedimenti "stanno azzerando molte imprese, spesso senza reali elementi di pericolosità: pericolo di infiltrazione significa ‘pericolo di pericolo’, quindi ogni elemento può essere interpretato a favore della Prefettura. La giurisprudenza finisce per affermare sempre un principio che la Prefettura può cavalcare. L’interdittiva è sempre un giudizio sul fatto (minimo: di solito parenti pregiudicati e qualche fornitore non in white list). Ma è la normativa che, volendo prevenire il pericolo di infiltrazione mafiosa, lascia troppo spazio alla discrezionalità amministrativa, per un provvedimento che fa tabula rasa di imprese, anche importanti". Secondo l’avvocato, "è inoltre una finzione ritenere temporaneo il provvedimento: o meglio, è temporaneo, ma porta alla morte dell’impresa".