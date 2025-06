E-commerce e digitalizzazione: "Contratto adeguato alle sfide degli agenti di commercio"

Un Contratto d’agenzia finalmente adeguato alle rapide dinamiche di un mercato sempre più digitalizzato in virtù dell’espansione post Covid delle vendite online, che per la prima volta sancisce in modo chiaro il diritto alla provvigione sulle vendite effettuate tramite l’e-commerce aziendale. Alberto Petranzan, presidente nazionale della Federazione agenti di commercio di Confcommercio (Fnaarc), ha ieri a Reggio ha presentato per la prima volta in assoluto il nuovo Accordo economico collettivo, destinato a regolamentare i rapporti tra agenti e aziende mandanti.

Un’intesa che interessa 500mila professionisti a livello nazionale, ed oltre 300 nel reggiano solo tra gli associati Fnaarc, e che è stata firmata dalle principali sigle di agenti e case mandanti. Ad illustrare le novità in termini di tutele ed opportunità per il futuro accanto Petranzan, c’erano Pietro Coletti (segretario nazionale Fnaarc); il presidente provinciale Confcommercio Stefano Peterlini; Monica Soncini; i consulenti legali Domizia Badodi e Agostino Petriello.

"Le ricadute sono significative - spiega Petranzan - se si considera che circa il 98% delle aziende italiane è piccola o micro, non in grado autonomamente di promuovere i propri prodotti. Era dal 2019 che si attendeva un nuovo contratto e si era arrivati quasi a chiusura, quando la pandemia ha reso necessario adeguamenti. Il nuovo accordo regolamenta il rapporto con le case mandanti alla luce delle novità avvenute in un periodo drammatico nel corso del quale gli agenti hanno continuato a svolgere il loro lavoro a sostegno del sistema economico".

L’accordo riconosce l’importanza dell’esclusiva di zona e valorizza l’attività di promozione capillare svolta dagli agenti (quasi sempre multimandatari) anche rispetto al web: "È stato un grande successo - sottolinea il presidente - Gli agenti sono professionisti iscritti alla Camera di Commercio che devono essere un diploma specifico o aver svolto corsi abilitazione".

Tra gli altri temi affrontati nell’incontro l’impatto dell’intelligenza artificiale, del cambio generazionale (l’età media è di 52 anni) e le elezioni per il rinnovo degli organi dell’ente di previdenza Enasarco (la votazione è online): "Speriamo in un’ampia partecipazione, Per avere un peso specifico maggiore in futuro su tutte le altre questioni fiscali e legislative che possono interessare la categoria".

Francesca Chilloni