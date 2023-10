E con l’horror metal entriamo nei giorni di Halloween

Entra nel vivo l’atmosfera di Halloween. Già domani alle 22 al Sottosopra Pub, in viale Cappuccini a Guastalla, ci sono i Philosophy Of Evil, tra sonorità musicali Horror Metal a una forte componente visiva e teatrale. E il 31 ottobre dalle 22 torna il tradizionale appuntamento con l’Halloween al Fuori Orario a Taneto di Gattatico, con un party in costume che mette in palio ricchi premi per i travestimenti più horror (tel. 348-4775737). Sempre il 31 ottobre a Novellara è in programma "Carpe Noctem", dal tramonto alla mezzanotte, tra musiche, teatro, danze, cene a tema dei bar e ristoranti del centro, visite guidate in Rocca, incontri con spaventosi figuranti, il Ballo dei Vampiri, canti col D’Esperanto Trio, spettacolo d’ombre… Per i bambini anche truccabimbi, dolcetto o scherzetto, letture tenebrose e selfie mostruosi. Informazioni: tel. 0522-655459.