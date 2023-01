È davvero ’Spectacular!’ lo show di stasera

Va in scena ’Spectacular!’, il nuovo show della compagnia Musical Project, che dopo l’esordio al teatro Ruggeri di Guastalla si presenta sul palco del teatro De Andrè di Casalgrande, stasera alle 21, per entusiasmare il pubblico con una esibizione di canzoni, danze e musica dal vivo ricca di suggestione.

La compagnia composta da artisti reggiani e mantovani propone un tributo a quattro grandi opere che hanno fatto la storia della cinematografia e del mondo dei musical come Sister act, Shrek, The greatest showman e Moulin rouge.

La caratteristica più importante è che, per ognuno di questi momenti, si cerca di introdurre lo spettatore non solo nella parte musicale ma anche nella storia, nelle atmosfere e nel mood: all’incalzante musica dal vivo, proposta in vivaci medley da band, solisti e coro, si affiancano momenti recitativi, scenografici e coreografici.

Musical Project è un gruppo che si è formato nel 2007 nella zona del Po, unendo giovani musicisti, ballerini e cantanti delle sponde reggiana e mantovana. La compagnia predilige il settore legato al musical e alle colonne sonore, ma ha avviato anche importanti collaborazioni, tra cui quella con il corpo filarmonico Bonafini di Guastalla, con il quale si è più volte esibito in concerti di Natale. Hanno presentato musical come "Sister act" e "I Wish", con numerose repliche in teatri emiliani e non solo. Gli spettacoli sono proposti con musica e canzoni eseguiti rigorosamente dal vivo. L’esordio di ’Spectacular!’ al teatro Ruggeri di Guastalla ha registrato un "tutto esaurito".

Stasera lo show sbarca al teatro di Casalgrande, mentre per il 4 marzo è prevista una ulteriore esibizione al teatro del Fiume a Boretto. Per stasera l’ingresso costa 15 euro (bambini a 10 euro). Per prenotare è possibile inviare un messaggio via mail ([email protected]) indicando nome, cognome e telefono. Oppure telefonare ai numeri: 0522-1880040 o 334-2555352. La prenotazione è gratuita, ma per ritirare i biglietto il giorno dello spettacolo si chiede di telefonare o mandare una mail per confermare la presenza.

Antonio Lecci