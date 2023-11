È deceduto a 86 anni l’ex preside Meschino Zoppi

E’ mancato all’affetto dei suoi cari il professor Meschino Zoppi residente a Felina, deceduto per malattia all’età di 86 anni.

Ne danno il doloroso annuncio i figli Cesare e Francesco, le nuore Nicoletta e Manuela, la sorella Nazzarena, i cognati e parenti tutti.

Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle 19 nella chiesa di Felina. Il professor Zoppi, nato a Carpineti il 27 gennaio 1937, laureato in matematica e fisica, era molto conosciuto non solo in montagna, dove dove ha dedicato il suo impegno professionale prima come insegnante e poi come dirigente scolastico presso la scuola madia di Villa Minozzo e di Carpineti.

All’inizio della sua carriera di docente aveva anche insegnato per alcuni anni all’Accademia Militare di Modena – materie d’insegnamento erano appunto matematica e fisica – lasciando il ricordo della sua professionalità tra i futuri ufficiali del nostro Esercito.

Poi passato all’insegnamento alle scuole medie, aveva cominciato prima nel comune di Villa Minozzo e poi a Carpineti; nominato preside, ha proseguito il suo impegno in ambito scolastico fino al raggiungimento della pensione. Nel 1995 aveva ricevuto dal Capo dello Stato il titolo di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Da pensionato il professor Zoppi ha sempre vissuto con la famiglia a Carpineti con l’unico hobby della pesca, dividendo parte del tempo libero con gli amici: una persona amabile, capace di cogliere la gioia anche nella quotidianità delle piccole cose.

Generazioni di studenti ricordano ancoro il suo insegnamento e la sua profonda umanità.

I funerali avranno luogo domani con partenza alle ore 14,45 dalla Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 151 per la chiesa parrocchiale di Felina dove verrà officiata la Santa Messa.

Al termine della funzione funebre il feretro verrà accompagnato al cimitero locale dove seguirà la tumulazione accanto alla moglie Lora Anna Carubbi deceduta un anno fa.

La camera ardente del caro estinto Meschino è allestita presso la Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa, 151, aperta tutti i giorni ore 8.00-18.30).

La famiglia ringrazia anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alla funzione.

Settimo Baisi