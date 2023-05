È Del Piero il tifoso speciale degli Amatori

di Francesca Chilloni

Un "assist" davvero adrenalinico alla squadra Amatori Quattro Castella da una leggenda del pallone: Alex Del Piero, storico ex capitano della Juventus e campione del mondo, giocatore di assoluta correttezza morale e alta sensibilità, una vera bandiera del calcio, al di là dei colori delle maglie.

Del Piero attraverso Whatsapp ha inviato loro a sorpresa un video in cui appare sorridente e confidenziale (foto): "Ciao a tutti: volevo fare un saluto ai ragazzi di Quattro Castella. Mando un abbraccio perché siete dei grandi appassionati e tifosi...per cui vi lascio questo piccolo video-messaggio.

Spero già di potervi conoscere di persona. A presto, ciao".

Il post è stato poi rilanciato sulle pagine social della squadra nonché dei singoli giocatori, e la notizia si è diffusa a macchia d’olio.

Una squadra speciale, la Amatori Quattro Castella, che milita nel campionato di calcio Uisp ma che si era già ritagliata un posto particolare tra le formazioni dilettantistiche locali per il numeroso gruppo di tifosi (anche giovanissimi) che li segue e supporta con coreografie degne di un grande stadio.

Fumogeni colorati e striscioni, cori e trombe sono una costante delle loro partite, al top ovviamente nei derby con il Montecavolo.

"Quella di Alex Del Piero stata una bellissima ed inaspettata sorpresa anche per noi", ci spiega Fabio Broccoli, uno dei venticinque giocatori e dirigente insieme ad Adrian Mroz, Andrea Castagnetti, e al mister Giovanni Codeluppi.

"Siamo una piccola squadra, nata dieci anni fa… ma abbiamo i nostri "giri", scherza Fabio.

"Un nostro amico-tifoso castellese lavora come osservatore nello staff di un importante procuratore, in Serie A. Ha la possibilità di incontrare numerosi professionisti del calcio, e ai Mondiali in Qatar ha conosciuto Alex Del Piero. Da qui l’idea di farci una dedica! Per noi lo sport è stare insieme e divertirci, il video è stato un grandissimo regalo".

I prossimi obiettivi?

"Siamo collegati alla Terre Matildiche, ma vorremmo costituirci come società nelle prossime stagioni".

"Abbiamo anche vari sponsor – ricorda Fabio – Rm assemblaggio, Natural Caffè, Bambu Caffè e Caffè Alighieri".

Ma il vero gol è fuori discussione: sarebbe "ovviamente incontrarci con Del Piero".