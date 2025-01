È di Momo Faye l’azione più bella

Quella di sabato non è stata una serata felice per la Pallacanestro Reggiana che ha ceduto di schianto contro Trieste gettando al vento anche la differenza canestri (i giuliani hanno chiuso sul + 15 dopo il -12 dell’andata). Tuttavia il pubblico ha potuto apprezzare alcune giocate spettacolari, tra cui spicca quella del 68-81: Winston ha alzato un alley-oop per la schiacciatona a due mani di Faye. Questo bellissimo gesto tecnico e atletico è stato eletto dalla Legabasket come il più bello della giornata. Un highlight ripreso da tutti i canali specializzati e da Sport Mediaset che l’ha rilanciato sul proprio canale Instagram commentando: "Faye, è basket o salto in alto!? Il gioiello di Reggio Emilia vola in cielo per regalarci un’altra super schiacciata". Il nome di ‘Momo’ è sempre di più sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori.

f.p.