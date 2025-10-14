È divorzio tra Virtus Correggio e Alessandro Guidetti

Clamorosa separazione fra la Virtus Correggio e un big, protagonista dell’ascesa in Promozione. La matricola della Bassa ha risolto il contratto che vincolava il fantasista (nella foto) Alessandro Guidetti (classe ’93) che così è tornato tra gli svincolati ed è potenzialmente tesserabile da altre società. Tuttavia l’attaccante, causa impegni lavorativi che lo legano alla Spagna, può garantire soltanto la presenza alla partita domenicale, oltre che ad un altro allenamento col resto della rosa.

Domani sera (ore 20.30) proprio la Promozione torna in campo col primo turno della Coppa Italia che, a differenza di tutti gli altri anni, è stata calendariata a metà ottobre anziché come antipasto agostano prima dell’inizio del campionato. Formula invariata con gare ad eliminazione diretta che, in caso di parità al 90°, verranno risolte direttamente coi calci di rigore. Le 14 formazioni reggiane sono state suddivise in due macroaree geograficamente vicine per contenere le trasferte col programma che prevede ben 6 derby: affascinante la sfida Baiso/Secchia-Castellarano così come la super sfida Luzzara-Boretto dove in entrambi i confronti ci saranno tantissimi ex di turno.