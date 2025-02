È don Burani il nuovo parroco di Campagnola, Fabbrico e Cognento

E’ stato nominato il nuovo parroco delle comunità di Campagnola, Fabbrico e Cognento. Si tratta di don Gabriele Burani, chiamato alla guida dell’Unità pastorale Madonna Pellegrina. Sostituisce don Gino Bolognesi, scomparso lo scorso anno, lasciando un gran vuoto tra la gente della zona. Don Gabriele può contare su don Angelo Guidetti e don Nino Ghisi come collaboratori pastorali per il servizio alla comunità, oltre che sul diacono Simone Lusuardi. L’arcivescovo Giacomo Morandi ha ringraziato don Gabriele per la disponibilità, aggiungendo pure un ringraziamento a don Francesco Avanzi, parroco a Reggiolo, che in questi mesi si è occupato anche della confinante Unità pastorale.

Don Gabriele, 60 anni, è reduce da alcuni anni di attività in missione in Amazzonia. In passato è stato vicario parrocchiale a Boretto (dal 1980 al 1990), poi sei anni a Sant’Ilario d’Enza, a Gattatico, parroco a Santa Vittoria (dal 1996 al 2001), incaricato dell’oratorio a Gualtieri, parroco a Reggiolo e Villanova (2001-2006), rettore del Seminario e segretario del Consiglio presbiteriale diocesano (fino al 2013).