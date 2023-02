"E dopo l’abbandono potature drastiche"

È la classica potatura orrenda riservata ai tigli, ’una spanna dietro il taglio vecchio’, così da eliminare in un colpo solo almeno cinquesei rami più la testa mezza marcita’ è il commento di un esperto del settore.

La generosità del tiglio maschera questo schifo, e così il giardiniere può mostrare orgoglioso la quantità di ramaglie a terra in pochissimo tempo.

Il cliente pensa che sia stato fatto un buon lavoro, rapido e ’pulito’.

In effetti in città queste scene sono all’ordine del giorno.

Ci si ricorda degli alberi solo quando cadono o si teme lo facciano: dopo anni di abbandono si interviene sulle piante in modo drastico.

Nel pubblico si appalta spesso al ribasso a ditte poco professionali che si prestano a fare certi disastri, con la complicità di chi dovrebbe sorvegliare sulla correttezza dei lavori.

Per la logica del mercato gli alberi in fondo producono solo ossigeno e non denaro.

Ugo Pellini

botanico