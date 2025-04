È festa a Montecchio. C’è la fiera di San Marco

Oggi è tempo di festa a Montecchio Emilia con la fiera di San Marco. Attesi oltre 250 espositori con mercato tradizionale, prodotti naturali e biologici, il mercato contadino, il mercatino delle opere dell’ingegno e gli stand delle associazioni di volontariato.

La manifestazione montecchiese si propone come un appuntamento fisso per gli amanti della natura, del verde e delle produzioni tipiche delle nostre terre. Alle 10 la cerimonia inaugurale al Castello di Montecchio, alla presenza delle autorità e degli ospiti. Il Castello medievale di Montecchio viene aperto alle visite con orario continuato dalle 10 alle 19: un’occasione per scoprire la storia del castello, dal sepolcreto di epoca altomedievale, all’antico pozzo, arrivando in cima al torrione, dove dall’alto dei 35 metri è possibile godere di un bellissimo panorama.

Inoltre, lungo il percorso di visita del castello, è aperta la mostra "William Xerra. Esplorazioni nelle terre della pittura". L’esposizione è parte del progetto "Profeti in Patria: cammini d’artista in Emilia-Romagna". Sono esposte trenta opere di William Xerra, artista piacentino di fama internazionale, che raccontano la sua lunga esperienza nel mondo dell’espressione artistica. La mostra è curata dal critico d’arte Sandro Parmiggiani ed è aperta fino al 27 aprile.

In piazza della Repubblica, al centro giovani La Saletta è invece visitabile "Ritratto del futuro", con gli elaborati grafici delle classi quarte dell’Istituto Tecnico "Silvio D‘Arzo". Durante la fiera restano aperti anche gli stand allestiti dalle associazioni locali.

Antonio Lecci