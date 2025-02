È festa per i 90 anni di Moretto

Festa grande a Brescello per i 90 anni di Giovan Antonio Moretto, tra i fondatori del gruppo "Amici di don Tonino Manzotti", particolarmente attivo per le missioni in Congo, dove aveva operato don Tonino. In oratorio si sono ritrovati in molti, col sindaco Carlo Fiumicino e a padre Nicola Colasuonno, missionario saveriano. Il gruppo è attivo in Congo, nella periferia di Bukavu (metropoli che i ribelli del M23, spalleggiati da truppe rwandesi, stanno cercando di conquistare dopo aver preso la città di Goma), dove ha costruito un complesso scolastico, intitolato a padre Antonino Manzotti, che accoglie oltre 6.600 bimbi e ragazzi. Giovan Antonio Moretto è molto conosciuto e stimato a Brescello, essendo stato a lungo maestro, educando numerosi giovani. È attivo in parrocchia e in diocesi, dove ha ricoperto vari incarichi.