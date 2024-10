È Francesca Manzini la nuova direttrice del museo civico

Il Museo Civico "Il Correggio" ha una nuova direttrice. Si tratta della dottoressa Francesca Manzini (foto). Nata e residente a Correggio, è laureata in beni artistici, teatrali, cinematografici e nuovi media all’università di Parma, con un Master in didattica dei beni culturali conseguito all’università di Ferrara. Lavora come operatore culturale per il Comune di Correggio dal 2001 con contratti di collaborazione occasionale per il Museo. Dal 2004 al 2005 ha creato i primi progetti di turismo scolastico per il Museo. Nel 2006 ha vinto la selezione per l’apertura di un nuovo servizio di ufficio turistico del Comune di Correggio, mentre nel 2011 quello di istruttore amministrativo comunale per Isecs. "Sono grata – spiega la neo direttrice – di poter lavorare per la mia città di cui vado tanto orgogliosa. Gli obiettivi sono tanti così come l’entusiasmo nel raggiungerli. Vorrei poter diffondere la conoscenza del nostro immenso patrimonio a più livelli dentro e fuori Correggio, valorizzando il lavoro di studio, ricerca e pubblicazione che negli anni è stato fatto dai nostri studiosi, rendendolo così accessibile a tutti".