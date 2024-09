È già festa d’autunno sul nostro Appennino

Festa d’autunno raduno dei trattori e mostre artistiche: ecco gli appuntamenti da non perdere questa domenica in Appennino. A Marola (Carpineti), al castagneto metilico, attiguo all’Abbazia, tutto il giorno, "Festa d’autunno": alle 9,30, messa in Abbazia; alle 10,15, saluto ai partecipanti; alle 10,30, esibizione del coro dell’Istituto Comprensivo di Carpineti e Casina; dalle 11, attività di orienteering, giochi di una volta, ‘coccolasino’; alle 12,30, possibilità di pranzo; alle 14,30, ripresa giochi e attività; alle 15, visita guidata nel bosco e in Abbazia; alle 15,30, in arena, letture e narrazioni per bambini; alle 16, presentazione della "Via Matildica del Volto Santo"; per l’intera giornata inoltre saranno in funzione un punto ristoro gestito da "Carpineti da vivere" e stand con libri e prodotti locali; la festa sarà anche l’occasione per i bambini per festeggiare l’inizio dell’anno scolastico. A Castelnovo Monti, "5° Raduno dei trattori e mezzi agricoli": ritrovo alle 9 al Centro direzionale, in piazza Gramsci; alle 10, sfilata per le vie di Felina, con tappa alla "Latteria sociale del Fornacione", apertura della forma e aperitivo; alle 13, pranzo al "Bar delle Pinete" di Castelnovo; per l’occasione negozi aperti. Sempre a Castelnovo, al Foyer del teatro Bismantova, fino al 30 settembre, esposizione artistica "L’arte del dono", a cura del Comitato per il restauro dell’Oratorio di via I Maggio (visitabile dal lunedì al sabato, 9-12,30 e 14-19, la domenica 9-12 e 15-18). Alla Pietra di Bismantova, al "Centro Laudato Sì", fino al 30 settembre, mostra "I luoghi dell’anima", con opere di Salvatore Minetti, a cura di Simona Sentieri (visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 17).

g.s.