È già scattato il toto-commissario. Nella rosa dei papabili il geologo Occhi e l’ingegnere idrauluico Toscano

Il toto commissario sulla diga di Vetto è già scattato, dopo l’annuncio del governo di voler ‘bypassare’ la conduzione della Regione per accelerare i tempi. La nomina è attesa intorno alla fine di marzo. L’incarico durerà 24 mesi.

Uno dei nomi più caldi sarebbe quello di Emiliano Occhi, 47 anni, originario di Parma, esponente della Lega, ex consigliere comunale a Parma e consigliere regionale nella precedente legislatura.

Occhi è geologo e titolare di uno studio di consulenze geologiche e geofische a Parma. Una candidatura, la sua, che è forte del supporto della Lega e che avrebbe il vantaggio della sua approfondita conoscenza del territorio. Un’altra indiscrezione riguarda, invece, la figura di Attilio Toscano, 50 anni, ingegnere idraulico, professore ordinario di idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali a Bologna. Nel 2022, Mario Draghi a quel tempo presidente del Consiglio lo nominò commissario straordinario per la realizzazione dell’invaso di Campolattaro, in provincia di Benevento, in Campania. Sul tavolo di Palazzo Chigi ci sarebbe anche un tecnico di alto profilo, non emiliano, il cui nome finora è rimasto segreto.