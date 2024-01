E i residenti insistono: "Più controlli in centro?. Allora qui venga l’esercito"

"Ora che il comitato per l’ordine e sicurezza pubblica ha destinato una vigilanza più massiccia in centro storico, a maggior ragione insistiamo nel richiedere l’esercito in zona stazione". L’appello è lanciato da Gianni Felici, del comitato via IV Novembre. "Mentre aspettiamo una risposta dal prefetto per un incontro dedicato al nostro quartiere, il questore ci ha invece rassicurato garantendo un costante impegno anche qui – premette Felici – Noi ringraziamo sempre le forze dell’ordine che però non possono essere dappertutto. Per questo non capiamo perché l’Amministrazione si ostina a non attivare l’operazione ’Strade Sicure’ a costo zero per il Comune dato che sono risorse del Governo. Siamo l’unica città dell’Emilia a non avere i soldati davanti alla stazione. Basterebbero anche solo una decina di uomini per fungere da deterrente". Infine, la stoccata: "Evidentemente è un problema ideologico del Pd, anche se vorrei ricordare che proprio dov’è accaduto l’accoltellamento, in via Eritrea, è cresciuto Romano Prodi la cui famiglia aveva un appartamento. Sarebbe curioso sapere il suo parere...".

E proprio ieri pomeriggio, in piazzale Marconi, sono state segnalate una rissa tra minorenni tunisini, senza feriti, nonché schiamazzi e ragazzi molesti sotto i portici del viale che porta alla stazione. Ma a onor di cronaca bisogna dire che dalle 18 di ieri numerose Volanti della questura, con l’ausilio di carabinieri e polizia locale hanno svolto controlli a tappeto con diverse persone identificate, proprio per tranquillizzare i residenti con la promessa che la zona stazione non verrà trascurata.

Mentre ieri mattina si è già visto l’effetto del potenziamento disposto dal Prefetto due giorni fa in centro storico. Le Volanti della polizia e le pattuglie della municipale, con l’aiuto del mitico cane anti-droga Victor, hanno perlustrato tutta la zona di piazza della Vittoria e in particolare sotto all’Isolato San Rocco dove sono avvenuti i raid vandalici tanto dibattuti durante la notte di Capodanno. Sono questi i luoghi sensibili messi nel mirino della task force messa a punta dalle forze dell’ordine nel tavolo per la sicurezza pubblica.

Daniele Petrone