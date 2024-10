È il 550° compleanno. Un regalo per l’Ariosto

Il poeta Ludovico Ariosto nasceva a Reggio 550 anni fa, battezzato nel Battistero cittadino l’8 settembre 1474, come testimonia l’atto conservato nell’Archivio diocesano. La sezione reggiana della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi ha deciso di celebrare la ricorrenza con un incontro di studio dal titolo "L’Ariosto e Reggio, il suo ‘natio nido’. A 550 anni dalla nascita del Poeta".

L’evento si svolge venerdì 11 ottobre alle 17 all’auditorium del Credem, a Palazzo Spalletti Trivelli, in via Emilia San Pietro 4 a Reggio. L’incontro è inserito nell’ambito delle varie iniziative del Credem in occasione della manifestazione "E’ cultura", promossa dall’Associazione Bancaria Italiana e dalla Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa.

Per l’occasione viene presentato il volume dal titolo omonimo contenente gli atti del convegno, curato da Alberto Cadoppi e da Giuseppe Adriano Rossi. All’incontro sono attesi anche relatori come Aurelia Fresta (sul tema "Ludovico Ariosto e la sua età"), Corrado Gonfalonieri, docente di storia della letteratura nella Chapman University in California, Silvana Onetti ("L’Orlando Furioso in Valtellina. Opere e protagonisti, dal Cinquecento ai giorni nostri"), Alberto Cadoppi, docente di diritto penale all’università di Parma. Con questo convegno si intende celebrare il poeta a cui Reggio ha dato i natali 550 anni fa. E vuole ricordare a tutti i reggiani l’illustre concittadino, che qualcuno considera ferrarese, ma che invece non solo nacque a Reggio, ma rimase sempre legato al suo "natio nido" e ai suoi parenti Malaguzzi. Ingresso libero.

a.le.