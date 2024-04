E il Comitato IV Novembre attacca : "Il quartiere sembra una bidonville"

"Un disastro ambientale e commerciale in zona stazione". L’ennesimo attacco del Comitato di viale IV Novembre col mirino puntato sulle assessore Carlotta Bonvicini e Mariafrancesca Sidoli per quanto riguarda le questioni dei rifiuti abbandonati nel quartiere e la situazione dei negozi. "L’assessora Bonvicini si rende conto della disastrosa situazione ambientale? – incalzano i residenti – È bello e nobile che sia riuscita a salvare gli alberi di via Fogliani, ma ha visto i bidet abbandonati per giorni sotto gli alberi di via Alai? La lavatrice che da giorni fa bella mostra di sé in viale 4 Novembre o i bidoni della carta che hanno di tutto a parte la carta? Si rende conto della sporcizia del nostro quartiere? Cosa ha predisposto il Comune? So che tutelate la vita animale, ma anche quella dei ratti che girano per le nostre strade? Non esistono regole: lei che cosa ha fatto negli ultimi cinque anni per migliorare le cose? La nostra situazione ci fa invidiare le bidonville di Calcutta". E ancora: "Perché le stazioni di Parma e Modena sono ordinatissime mentre da noi sembra passato l’uragano Katrina? Le biciclette senza sellini e sembrano volte in aria e ricadute a caso per il Piazzale. Perché il parcheggio sotterraneo delle bici resta inutilizzato? Le rastrelliere dovrebbero essere solo a disposizione del bike sharing incentivando cosi il parcheggio sotterraneo custodito. Perché non fate questa ordinanza?".

Una raffica di domande con la quale mitragliano anche l’assessora Sidoli. "Ha visto le vetrine rotte su via Eritrea? Qualcuno del suo Assessorato ha fatto mai dei controlli? Sicuramente la morte del centro storico le peserà come un macigno, ma riportare la sicurezza deve partire proprio dal quartiere della stazione. Deve realizzare che il centro storico sta morendo perché la stazione l’ha contaminato. Questo dovrebbe spiegare al sindaco che continua a rifiutare nella sostanza l’Esercito. Cosa si è fatto per far vivere un commercio diverso nel quartiere che non siano solo Money Transfer o venditori di kebab? Che idea si vuole dare di Reggio ai turisti che arrivano alla stazione? L’immagine di Reggio deve cominciare proprio dalla stazione: ci vuole sicurezza, un commercio diverso, pulizia e cura delle nostre strade. Reggio città delle persone? A noi sembra la città del fumo negli occhi: parole, parole e parole a cui non crede più nessuno...".