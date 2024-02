E il Comune risponde subito: rinnovato accordo con la Pro Loco

Non si è fatta attendere la risposta del Comune di Fabbrico alle "critiche" su attività e animazione in centro al paese. Sulla pagina social dell’ente pubblico ieri è apparso un messaggio: "La programmazione e la realizzazione di eventi, iniziative ed attività culturali e sociali, nonché la valorizzazione del territorio, sia dal punto di vista culturale che turistico-enogastronomico, sono gli elementi centrali alla base della rinnovata collaborazione tra Comune e Pro loco, grazie alla convenzione sottoscritta il 15 febbraio 2024. Un accordo che si arricchisce di strumenti e obiettivi comuni e che rappresenta un traguardo raggiunto a compimento del percorso avviato negli anni precedenti, che ha portato alla co-progettazione per la valorizzazione della cultura del territorio. Per il 2024 si prevedono manifestazioni ed eventi fra aprile e settembre, comprendendo Idea Verde e la sagra di San Genesio, così come eventi che saranno presenti nel calendario estivo. Si è voluto rinforzare una collaborazione in termini di condivisione di contenuti e di risorse riconoscendo alla Pro loco di Fabbrico un contributo di 19mila euro, con l’obiettivo di sostenere e incrementare gli strumenti di promozione e valorizzazione di un territorio in cui il Comune crede e intende impegnarsi con sempre maggiore incisività ed efficacia".