È il giorno del Gran ballo imperiale

Stasera alle 20,30 al palahockey Fanticini, a Reggio, va in scena il "Gran ballo imperiale", uno spettacolo sui pattini organizzato dal gruppo coreografico Skating Art dell’Olimpia Viano che ha già ottenuto successo con lo "Lo Schiaccianoci", un anno fa. Tra dame in abito lungo e cavalieri in smoking pronti a volteggiare a passo di valzer, il pubblico può assistere a uno spettacolo dal sapore tardo romantico che farà volare l’immaginazione ai tempi della principessa Sissi e all’atmosfera dei balli di corte dell’Ottocento. Tra gli ospiti Carla Ushizaka, prima ballerina al Teatro dell’Opera di Slesia, e Angelo Vincenzo Egarese ospite nelle più grandi compagnie europee, la scuola di danza Aulos, oltre alla collaborazione con il Conservatorio Peri-Merulo per cantare e suonare dal vivo alcune delle più belle melodie dell’Ottocento.